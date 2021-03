Nokia aikoo vähentää jopa 10 000 työntekijää

– Emme tee kevyin perustein päätöksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia työntekijöihimme. Oikean osaamisen ja valmiuksien varmistaminen on välttämätön askel pitkän aikavälin kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Minulle on tärkeää, että työntekijämme saavat tarvitsemansa tuen tässä prosessissa, toimitusjohtaja Pekka Lundmark kirjoittaa yrityksen tiedotteessa.