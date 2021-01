Noin 12  000 alokasta aloittaa tänään palveluksensa – koronapandemia näkyy koulutuksessa

Koronapandemian vuoksi myös alokkaiden koulutusaikoja on sopeutettu. Aloittavat varusmiehet ja kouluttava henkilökunta jaetaan pääsääntöisesti kolmeen ryhmään, joista kukin ryhmä on kuuden viikon alokasjaksolla vuorollaan neljä viikkoa koulutuksessa ja kaksi viikkoa vapaalla. Alokasjakson ensimmäinen viikko tulee olemaan kaikille palvelusta. Tällaista käytäntöä on noudatettu viime maaliskuusta alkaen.