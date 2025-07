15-vuotias suomalaissensaatio toisena MM-kisoissa: "Tuntuu ihan hullulta"

Iida Lehtomäki on parhaana suomalaisena toisena naisten MM-frisbeegolfissa, kun sekä Nokialla että Tampereella on pelattu yksi kierros. Kärkipään ikähaitari on melkoinen, sillä 43-vuotias yhdysvaltalainen Ohn Scoggins kipusi johtoon.

Vasta 15-vuotias Lehtomäki heitti kaksi alle parin torstaina Tampereella ja on kokonaistuloksessa –6.

– Tuntuu ihan hullulta. Ei ollut pienintäkään aavistusta, että voisin näin hyvin pärjätä täällä.

Vaikka Lehtomäki pelaa uransa upeinta turnausta, löysi hän suorituksestaan parannettavaa.

– Draivasin todella hyvin, mutta oli varmaan huonoin puttipäivä pitkään aikaan. Olisin paljon parempaankin pystynyt, mutta ihan tyytyväinen olen.

Lehtomäki aloitti MM-taipaleensa keskiviikkoaamun ensimmäisessä ryhmässä Nokialla. Silloin hän sai kiertää pitkälti ilman yleisöä, mutta Tampereella tilanne oli toinen.

– Jännitti alussa etenkin puteissa, niin se vaikutti.

Lehtomäen itsekriittisyydestä kertoo, että hän onnistui 3,3–10 metrin puteissa 80 prosentin tarkkuudella, mikä on reilusti korkeampi kuin naisammattilaisten keskiarvo. Harmitus johtunee eniten siitä, että 10–20 metristä hän epäonnistui kaikki kuusi yritystään.

Salonen nousi kohisten

Avauspäivän jälkeen johtanut Henna Blomroos (–5) jatkaa MM-turnausta sijalta kolme. Blomroos avasi todella laadukkaasti, mutta viimeistely ontui.

Silva Saarinen (–4) putosi neljänneksi, kun taas Eveliina Salonen (+2) paransi 18 pykälää nousten kymmenenneksi.

– Heittäminen oli hyvää. Muutenkin oli hauskempaa ja rennompaa kuin eilen, Salonen iloitsi.

Puttaaminen on hidastanut Salosta aina, mutta keskiviikkona se oli poikkeuksellisen heikkoa. Hallitseva maailmanmestari oli rennompi kakkoskierroksella.

– Eilen ahdisti puttaaminen, mutta tänään meni joitain tosi hyviäkin sisään. Ehkä isoin ero oli se, että kun menin puttaamaan, ei pelottanut enää niin paljon.

Salosesta tuntui erityisen hyvältä hänelle harvinainen upotus yli kymmenestä metristä.

– Se tuntuu vähän kuin olisi lotossa voittanut.

Perjantain kolmoskierros käydään vielä Tampereella, minkä jälkeen siirrytään viikonlopuksi Nokialle ratkaisemaan mitalistit.