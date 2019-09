Näin Sauli Niinistö puhui maailman johtajille huippukokouksessa: "Suomi haluaa johtaa esimerkin voimalla – aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi"

Suomi sai puheenvuoron, sillä se on luvannut olla hiilineutraali jo vuonna 2035 ja lopettaa hiilen energiakäytön vuoteen 2029 mennessä.

– Jos ilmastotoimet epäonnistuvat, on nuoren sukupolven tulevaisuus vaakalaudalla, Niinistö totesi puheessaan.

– Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi.

"Suomen ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia"



– Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia. Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi, Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan tehtävä on vaativa, mutta siihen vaadittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa. Hän myös vakuutti, että suomalaiset ovat täysin sitoutuneita määrätietoisiin ilmastotekoihin.

– Haaste on valtava. Mutta niin on palkintokin: kestävä tulevaisuus seuraaville sukupolville. Meidän velvollisuutemme on taata se.