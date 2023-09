Nigerissä tuhannet mielenosoittajat vaativat kolmatta päivää peräkkäin Ranskaa vetämään joukkonsa maasta

Ranskalla on Nigerissä noin 1 500 sotilasta. Nigerin juntta on ilmoittanut purkaneensa sopimuksen, jonka pohjalta Ranskan joukot ovat maassa. Lisäksi juntta on ilmoittanut karkottavansa Ranskan suurlähettilään, mutta tämä on toistaiseksi pysynyt maassa.