NHL-varaus jättää Ilveksen – kanadalaisjyrä ansaitsi jatkosopimuksen

Kos on tällä kaudella pelannut yhdessä ottelussa Ilveksen paidassa jääkiekon SM-liigassa. Viime kaudella otteluita kertyi kolme ja sitä edellisellä 17. Pääasiassa vuonna 2019 Ilvekseen siirtyneen tshekkihyökkääjän aika on kulunut Mestis-joukkue KooVeessa ja Ilveksen juniorijoukkueissa.

– Jérémy Grégoiren pelaaminen on ollut koko ajan nousujohteista, ja hän tekee kaikki asiat joukkueen etu edellä. Jérémy on täysin sitoutunut joukkuepelaamiseen sekä omaan rooliinsa Ilveksessä. Hän on erittäin pidetty pelaaja joukkueessamme ja on omilla otteillaan ansainnut loppukauden sopimuksen, Koskela sanoo.