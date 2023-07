NHL-supertähti teki rahakkaan päätöksen – seurapomo ylistää: "Hän on joukkueen sydän ja sielu"

Kopitar, 35, on pelannut koko uransa Kingsin paidassa. Hän on seuran pitkäaikainen kapteeni.

– Hän on kapteeninamme tämän joukkueen sydän ja sielu. Hänellä on jatkossakin merkittävä rooli seurassamme, sanaili Kingsin GM Rob Blake .

Vuoden 2005 varaustilaisuudessa numerolla 11 napattu Kopitar on kiekkoillut kaikkiaan 1292 NHL-ottelua. Tehopisteitä on syntynyt hurjat 393+748=1141. Hän on rikkonut 70 pisteen rajan kahdeksalla kaudella. Parasta pistetahtia Kopitar piti 2017–18, kun sentteri hurjasteli tehot 35+57=92.