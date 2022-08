NHL-supertähti pääsi viimein pois Venäjältä – hälyttävä huhu ei pitänytkään paikkaansa

NHL-seura Minnesota Wildin supertähti Kirill Kaprizov on kattavien lähteiden mukaan turvallisesti Yhdysvalloissa uhkaavan asepalvelusepisodin jälkeen. Venäläishyökkääjä lähti kotimaastaan viime viikon lopulla ja saapui viikonloppuna Turkin kautta New Yorkiin. Minnesotaan hänen on määrä lentää tänään tiistaina.