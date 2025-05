NHL-supertähti haukkui MM-kisat

Tshekin MM-kisajoukkueen tähtipelaaja David Pastrnak ei ymmärrä, miksi kiekkokarnevaali on viety kaikista paikoista juuri Tanskan Herningiin.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Suomi–Latvia lauantaina klo 13.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa jo klo 12.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Tshekin mukiloidessa torstai-iltana Unkarin 6–1-lukemin yleisömääräksi ilmoitettiin virallisesti 2 939 katsojaa, mutta jokainen näki silmillään, ettei katsomossa ollut kuin murto-osa tästä.

NHL:ssä seuransa Boston Bruinsin kotiotteluiden tunnelman lisäksi Pastrnak sai vuosi sitten nauttia kotikisojen hurmioituneesta meiningistä. Nyt Pastrnak oli Unkari-ottelun apaattisuudesta murheissaan.

– Tämä on surullista. En rehellisesti sanottuna tiedä, miksi he vievät (MM-kisat) paikkoihin, joissa fanit eivät käy, eivätkä he (tanskalaiset) välitä, Pastrnak kommentoi tshekkimedialle.

Helsingistä pääsee Herningiin kätevästi lentämällä Billundin kentälle, joka sijaitsee vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä kisapaikalta. Prahasta täytyy sen sijaan lentää joko Hampuriin tai Kööpenhaminaan, joista on vielä useamman tunnin matka perille.

Toinen vaihtoehto on körötellä kymmenen tuntia autossa tai seikkailla junia vaihtamalla liki vuorokauden verran niin ikään Hampurin kautta. Ei siis ihme, että tshekkifaneja on lähtenyt Tanskaan harvinaisen vähän.

Tanska on kuitenkin saanut myytyä omat alkulohkon ottelunsa liki täyteen. Kisojen avausottelua Yhdysvaltoja vastaan oli paikan päällä seuraamassa täysi tupa, 10 500 katsojaa.

MM-kisojen toinen alkulohko pelataan Tukholman Globenissa, jossa pelataan myös kisojen välierät ja mitaliottelut.