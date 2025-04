NHL:ssä tapahtuu – 82-vuotias seurapomo saa väistyä

NHL:ssä pelaavan New York Islandersin GM:nä toiminut Lou Lamoriello ei jatka tehtävässään.

Islanders kertoi tiistaina, ettei se aio jatkaa Lamoriellon umpeutuvaa sopimusta. 82-vuotias seurapomo toimi tehtävässään kaudesta 2018-19 lähtien.

Seura aloittaa välittömästi uuden GM:n kartoitusprosessin.

Lamoriellon aikakauden aikana Islanders eteni pudotuspeleihin viidesti. Tämä kausi päättyi osalta itäisen konferenssin 12. sijaan.

Kokenut Lamoriello on pitkän ja mittavan uransa aikana toiminut Toronto Maple Leafsin ja New Jersey Devilsin GM:nä. NHL:ssä Lamoriello on työskennellyt yhtäjaksoisesti kaudesta 1986-87 lähtien.