NHL:ssä säväyttänyt suomalaissensaatio loukkaantui ikävästi

NHL-seura Ottawa Senatorsin sopimuspelaaja Leevi Meriläinen loukkaantui ikävästi yön AHL-kierroksella.

Upeaa kautta pelaava Meriläinen loukkaantui Belleville Senatorsin ja Cleveland Monstersin välisen ottelun avauserässä.

Röyhkeästi maalille ajanut Clevelandin hyökkääjä Jake Gaudet menetti tasapainonsa juuri Meriläisen kohdalla, minkä seurauksena hänen luistimensa osui Meriläistä voimalla kypärään.

Osuman seurauksena 22-vuotias suomalaisvahti kaatui selälleen. Kaatumisen yhteydessä Meriläisen jalka näytti jäävän hetkeksi ikävään asentoon muun vartalon alle.

Belleville ei ole kertonut Meriläisen loukkaantumisesta vielä mitään.

Meriläinen pelaa upeaa läpimurtokautta Pohjois-Amerikassa. Nuori suomalainen säväytti joulu–helmikuussa NHL:ssä upeilla otteillaan. Hän pelasi Ottawan paidassa 12 ottelua hienolla torjuntaprosentilla 92,5. Nollapelejä Meriläiselle kertyi viisi.

Koppi on tarttunut upeasti myös AHL:ssä. Meriläinen on pelannut 21 ottelua 91,4 prosentin varmuudella. AHL:ssäkin Meriläinen on pitänyt maalinsa kolmesti puhtaana.