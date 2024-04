NHL-ottelu käynnistyi häpeällisellä näytöksellä – kahdeksan pelaajaa välittömästi suihkuun

Kakon maali syntyi päätöserässä, kun New Jerseyn Luke Hughesin laukaisuyritys kilpistyi suomalaiseen ja Hughesin maila hajosi samalla. Kakko käytti vastustajan epäonnen hyväkseen ja paineli läpiajoon.



TPS:n kasvatti päätti karkumatkansa rannelaukaukseen, joka yllätti New Jerseyn maalivahdin Kaapo Kähkösen.



Ottelu alkoi erikoisesti, sillä jo kahden sekunnin jälkeen kaikki kaukalossa olleet pelaajat maalivahteja lukuun ottamatta olivat toistensa kimpussa. Peräti kahdeksan pelaajaa sai tilanteesta pelirangaistuksen ja heidän pelinsä päättyi siihen. Tappelupukareista vain koko nujakan käynnistäneet Rangersin Jimmy Vesey ja New Jerseyn Curtis Lazar välttyivät suihkukomennuksilta.