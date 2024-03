NHL:n suomalaisvahti jatkoi upeaa läpimurtokauttaan – nollasi vastustajansa tyylillä

Luukkonen pelaa upeaa läpimurtokauttaan Buffalon maalilla. Hän on noussut vakuuttavilla otteillaan joukkueen ykkösvahdiksi. Luukkonen on pelannut tällä kaudella 42 ottelua torjuntaprosentilla 91,5.

Suomalaisvahti on omien otteidensa avulla nostanut Buffalon mukaan pudotuspelitaistoon. Joukkue on itäisessä konferenssissa sijalla 11, mutta eroa viimeistä pudotuspelipaikkaa hallussa pitävään Islandersiin on vain kolme pistettä.