Suomalaisvahdilta sydäntäsärkevää puhetta avauspelin jälkeen – ensimmäinen NHL-ottelu isän kuoleman jälkeen

– Ensimmäinen pelin isän elokuisen poismenon jälkeen. Pari viime kuukautta ovat olleet raskaita. Hän yleensä laittoi minulle viestiä otteluiden jälkeen, se on tunteikasta, Raanta kertoi.

Carolina on Raannan neljäs eura kaudella 2013-2014 alkaneella NHL-uralla. 32-vuotias Raanta on pelannut aiemmin Arizona Coyotesin, New York Rangersin ja Chicagon riveissä.