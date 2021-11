Nestekaasupulloissa havaittu turvallisuusriski, tämä erä vedetään markkinoilta – toimi näin, jos epäilet kaasuvuotoa

Vaikka pullot on tarkastettu täyttölaitoksilla ennen toimituksia asiakkaille ilman havaittuja vuotoja, on kaikki kyseisen erän kierreventtiilillä olevat nestekaasupullot päätetty vetää markkinoilta. Takaisinveto ei koska painoventtiilillä olevia pulloja.

Toimi näin

Takaisinveto koskee siis teräksisiä nestekaasupulloja, joissa on kierreventtiili, ja jotka on ostettu aikavälillä 11.10. – 17.11.2021. Pullojen kyljestä löytyy merkintä "2036".

Pulloa ei tarvitse merkinnästä huolimatta palauttaa, jos se on ostettu ennen 11.10.2021, tai jos siihen on lisäksi painettu leima "UN1965".

Jos epäilet kaasuvuotoa:

Nestekaasu on palavaa, väritöntä ja voimakkaasti hajustettua kaasua. Se on noin 1,5 kertaa raskaampaa kuin ilma. Kaasupullossa se on nestemäistä. Vaikka nestekaasu ei ole myrkyllistä, suurina pitoisuuksina se on tukahduttavaa.