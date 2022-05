Nepalin lento-onnettomuuden jäljiltä löydetty 14 ruumista

Lentoyhtiö Tara Airin edustaja kertoi eilen, että kone oli lähtenyt liikkeelle Pokharasta ja sen päämääränä on Jomsom. Jomsom on suosittu vaelluskohde Himalajan vuoristossa. Lento Pokharasta Jomsomiin kestää parikymmentä minuuttia.

Nepalin ilmailuteollisuus on viime vuosina kasvanut, kun turisteja, vaeltajia ja kiipeilijöitä sekä tavaroita on lennätetty maan sellaisiin osiin, joihin on rajallinen pääsy maateitse. Köyhän maan ilmailun turvallisuus on kuitenkin ollut huonoa, koska koulutus ja huolto ovat olleet riittämättömiä. Lisäksi maassa on maailman syrjäisimpiä ja hankalia kiitoratoja, joita reunustavat lumihuippuiset vuoret ja joille laskeutuminen on vaikeaa kokeneillekin lentäjille. Vuoristossa myös sääolot voivat vaihdella äkillisesti.