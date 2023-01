Kymmeniä kuljettanut lentokone syöksynyt maahan Nepalissa – ainakin 16 kuollut

"Kone on hajonnut palasiksi"

Nepalin lentoturvallisuudessa parannettavaa

Nepalin ilmailuteollisuus on viime vuosina kasvanut, kun turisteja, vaeltajia ja kiipeilijöitä sekä tavaroita on lennätetty maan sellaisiin osiin, joihin on rajallinen pääsy maateitse. Köyhän maan ilmailun turvallisuus on kuitenkin ollut huonoa, koska koulutus ja huolto ovat olleet riittämättömiä.