Lauri Markkasen Utah tyrmäävänä – tällaista ei oltu nähty 42 vuoteen

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Utah Jazz on ottanut kauden kuudennen voittonsa. Utah voitti vieraskentällä Detroit Pistonsin lukemin 126–119 varhain perjantaina Suomen aikaa.

Utah aloitti pelin tyrmäävästi ja vei ensimmäisen neljänneksen peräti pistein 48–19. Näin tehokas alku on nähty seuran historiassa vain kerran aiemmin 42 vuotta sitten (vuonna 1982), kun joukkue teki aloitusneljänneksellä hurjat 50 pistettä.

Toisella jaksolla Detroit pääsi peliin mukaan ja kiri eroa pienemmäksi. Puoliajalle lähdettäessä ero oli enää 13 pistettä Utahin hyväksi. Pelin jälkimmäinen puolisko oli huomattavasti tasaisempi ja Utah onnistui säilyttämään alussa rykäisemänsä johdon.

Markkanen pelasi ottelussa reilut 36 minuuttia, teki 27 pistettä ja otti 14 levypalloa. Markkasen osumatarkkuus oli ottelussa hakusessa. Pelitilanneheitoista alle puolet osui kohteeseensa ja kolmen pisteen heitoista ainoastaan joka kolmas upposi. Vapaaheittoviivalla Markkanen oli varma ja pussitti heitoista jokaisen kymmenestä yrityksestä.

Ottelun tehokkain oli Detroitin Cade Cunningham 33 pisteellä.

Voitosta huolimatta Utah on yhä läntisen konferenssin toiseksi viimeisenä. Takana on vain New Orleans Pelicans.

Memphis pimensi Curryn

Tuomas Iisalon apuvalmentama Memphis Grizzlies otti kotiparketillaan komean voiton Golden State Warriorsista. Memphis oli Steph Curryn tähdittämää Golden Statea parempi pistein 144–93.

Memphis oli alusta asti Golden Statea tehokkaampi ja johti ottelua alkuvihellyksestä loppusummerin soittoon asti.

Kotijoukkueen tehokkain oli Santi Aldama, joka pussitti 21 pistettä ja otti 14 levypalloa. Memphis onnistui pimentämään Curryn, joka teki pelissä vain kaksi pistettä.

Memphis on läntisen konferenssin toisella sijalla Oklahoma City Thunderin jälkeen.