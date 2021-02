Näyttelijöiden ammattiliitto harkitsi Donald Trumpin erottamista – ex-presidentti ehti ensin ja poltti sillat takanaan: "Ketä kiinnostaa!"

Liitolla on jäseniä noin 160 000. Trumpin eroilmoitus tuli vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun liiton johto päätti käynnistää arvioinnin Trumpin jäsenyydestä.

Trumpin tunnetuin tv-ohjelma on tietenkin suurta suosiota nauttinut Diili (The Apprentice), mutta hänet on nähty myös muissa ohjelmissa ja elokuvissa.