Näyttelijälegenda Bill Murray saapuu Suomeen

Bill Murray esiintyy Tampereella kesällä.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä-koomikko Bill Murray, 74, saapuu Suomeen heinäkuussa. Murray esiintyy 3. heinäkuuta Tampere-talolla yhdessä sellisti Jan Voglerin kanssa New Worlds -esityksen tiimoilta.

Murrayn ja Voglerin lisäksi lavalla nähdään viulisti Mira Wang sekä pianisti Vanessa Perez. Tapahtuman tiedotteen mukaan taideprojektia on esitetty yli 60 kaupungissa ympäri maailman.

Tiedotteen mukaan New Worlds yhdistää klassisia ja uudempia musiikin ja kirjallisuuden teoksia, nostaa esiin amerikkalaisen kirjallisuuden ja musiikin ydinarvoja sekä kertoo taiteilijoiden rakentamista silloista Amerikan ja Euroopan välillä.

Esityksessä Murray esittää lauluja sekä lukee otteita kirjallisuuden eri klassikkoteoksista.

Bill Murray teki suuren läpimurtonsa 1970-luvulla Saturday Night Live -ohjelmassa. Hänen ikimuistoisia roolitöitään on nähty muun muassa elokuvissa Lost in Translation, Ghostbusters sekä Päiväni murmelina. Lisäksi Murray on näytellyt useissa ohjaaja Wes Andersonin elokuvissa.