Näyttelijäkaksikko hämmentää tuoreessa yhteiskuvassa

Näyttelijäkaksikko Rob Lowe ja Demi Moore poseerasivat yhdessä vuosien jälkeen.

Näyttelijä Demi Moore, 62, julkaisi Instagram-tilillään otoksen yhdessä näyttelijäkollega Rob Lowen kanssa.

Lowe ja Moore työskentelivät 80-luvulla useaan otteeseen. Molemmat nähtiin muun muassa elokuvissa Treffit Elmossa (St. Elmo's Fire) sekä Muuten - se viimeöinen (About Last Night).

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kaksikko osallistui Mooren The Substance -elokuvan erikoisnäytökseen aikaisemmin joulukuussa. Moore jakoi kuvia tapaamisesta viittaamalla About Last Night -elokuvaan. Hän jakoi myös promokuvan elokuvasta.

Rob Lowe ja Demi Moore vuonna 1986.

Kuvien kommenttikenttä täyttyi nopeasti hehkutuksista.

– Iättömät legendat, eräs kirjoittaa.

– Katsoin About Last Nightin noin 50 kertaa, kun ostin VHS:n (olen 58). Rakastan kemiaa Demi Mooren ja Rob Lowen välillä, toinen julistaa.