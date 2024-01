Näyttelijä Christian Oliver kuoli lento-onnettomuudessa

Näyttelijä Christian Oliver, 51, on kuollut lento-onnettomuudessa Karibialla, uutisoi muun muassa Variety. Lentokoneen maahansyöksyssä kuolivat myös saksalaisnäyttelijän 10- ja 12-vuotiaat tyttäret sekä turmakoneen lentäjä. Yksimoottorisessa koneessa ei ollut muita matkustajia.

Oliver, oikealta nimeltään Christian Klepser nähtiin muun muassa elokuvissa Speed Racer ja viime vuonna ensi-iltansa saaneessa Indiana Jones and the Dial of Destiny -elokuvassa.