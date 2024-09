Naudat kahlaavat ulosteessa – salavideo näyttää eläinten kurjat olot

Varsinais-Suomessa sijaitsevalta lihanautatilalla on tiettävästi otettu pysäyttäviä kuvia ja videota, joissa naudat kahlaavat pahimmillaan polviin saakka ulottuvassa ulostekerroksessa.

Kuvat on ottanut salaa Oikeutta eläimille -yhdistys, joka on lähettänyt asiasta tiedotteen kuvineen ja videoineen medialle.

Poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että tapauksesta on tehty sähköinen rikosilmoitus. Asia on tällä hetkellä esikäsittelyssä ja odottaa käsittelyvuoroaan, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista.

Onko kyseessä eläinsuojelurikos?

Oikeutta eläimille -yhdistyksen mukaan vasikoiden alle on kerääntynyt lähes metrin korkea, märkä lantakerros. Tilan mullit on kytketty parsiin, jotka ovat yhdistyksen mukaan märät ja likaiset. Yhdistyksen mukaan kuvat on otettu nyt syyskuussa.