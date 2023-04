Napoli kiehuu! Pitkä odotus lähellä päättymistään, tämä viesti Milanosta sai stadionin repeämään liitoksistaan

Interin voitto tarkoittaa, että mestaruus on tänään Napolin omissa käsissä. Mikäli Salernitana kaatuu, on Napoli Serie A:n mestari 33 vuoden tauon jälkeen. Sunnuntain kierroksen jälkeen Napolilla ja Laziolla on jäljellä kuusi ottelua. Ennen Salernitana-ottelua Napolin sarjajohto oli 17 pistettä.