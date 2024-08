Nämä yksityiskohdat vuotivat salassapitoyrityksistä huolimatta julkisuuteen Norjan prinsessa Märtha Louisen ja shamaanirakkaan häistä jo ennen vihkimistä

He yrittivät pitää häänsä yksityiskohdat vain Netflix-suoratoistopalvelun sekä Hello!- Ja Hola!-lehtien saatavilla.

Parin häiden teemavärit ovat vaaleanpunainen, musta ja kulta, mikä selviää VG:n on julkaisemista kuvista, jotka joku on ottanut Hotel Unionin juhlasalista. Hotellin mukaan joku on murtautunut huoneeseen, jonka he ovat pitäneet lukittuna pitääkseen kaiken salassa.

Pitkät illallispöydät on katettu mustilla pöytäliinoilla ja valkoisilla lautasilla, joissa on musta koriste. Pöydillä on maljakoita, joissa on vaaleanpunaisia ruusuja, pioneja ja daalioita. Ruokailuvälineet ovat kullanvärisiä, ja pöydällä on vaaleanpunaisia kynttilöitä.