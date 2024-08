Tämä näky oli liikaa – tuomari sai potkut olympialaisista

Erotuomari Ben Lowe poseeraa Instagramissa julkaistussa kuvassa australialaisen surffitähden Ethan Ewingin ja hänen valmentajansa kanssa. Kansainvälinen surffiliitto (ISA) on ryhtynyt voimakkaisiin toimenpiteisiin julkaisun seurauksena ja lähettänyt Lowen kotiin.

– On sopimatonta, että tuomari on tällä tavalla vuorovaikutuksessa urheilijan ja hänen joukkueensa kanssa, ISA tiedotti.

Lowe on ollut kiistelty tuomari surffimaailmassa, ja brasilialaiset fanit ovat arvostelleet australialaista puolueellisuudesta kolminkertaista maailmanmestaria Gabriel Medinaa kohtaan.

Surffauksen tuomaritoiminta on hyvin subjektiivista, ja tuomareihin kohdistuva kritiikki on usein perusteetonta. Lowe on kuitenkin joutunut kohun keskelle Brasiliassa.