Nämä ovat parhaat maat kasvattaa lapsi – kärkipään vallanneet Pohjoismaat rökittivät Suomen

Keskiviikkona julkaistiin tuore U.S. Newsin listaus , jossa maailman maat on laitettu paremmuusjärjestykseen.

Jättilistauksesta on tehty myös pienempiä ja eri asioihin kohdistettuja listauksia. Yksi niistä oli ranking-lista siitä, missä maassa on parasta kasvattaa lapsi.

U.S News & World on tehnyt vuodesta 2016 lähtien listauksia maailman parhaista maista. Tutkimukseen on osallistunut yli 20 000 ihmistä 73 eri kansallisuudesta niin Etelä- ja Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Aasiasta kuin Lähi-idästä. Tutkimuksen osallistujat on valittu kunkin maan ikä- ja sukupuolijakauman mukaan ja mukana on sekä korkeammin että matalammin koulutettuja ihmisiä.