Nämä kiekkoseurat vetivät eniten katsojia Euroopassa – Ilves ja Tappara tekivät hurjan nousun

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on julkistanut vuosittaiset tilastonsa Euroopan jääkiekon yleisömääristä, eikä yllätystä listakärjessä ole. Sveitsiläisseura SC Bern on kerännyt eniten katsojia jo vuodesta 2002 lähtien, ja niin se teki tälläkin kaudella. Sveitsin liiga on myös yhä maanosan seuratuin sarja.