Nämä avoimet kysymykset Navalnyin kuolemasta huutavat vastausta

Navalnyin liittolaiset ovat syyttäneet Kremliä jälkien peittelystä, koska kuoleman ympärillä on useita epäilyksiä herättäviä kysymyksiä, kertoo muun muassa The Guardian .

Kuolinsyy?

Tällä hetkellä ei tiedetä, mikä oli Navalnyin kuolinsyy. Kreml kertoi maanantaina Reutersin mukaan, että kuolinsyytutkinta on kesken.

The Guardianin mukaan Navalnyin asianajajalle ja äidille kerrottiin lauantaina, että Navalnyi kuoli "äkillisen kuoleman oireyhtymään". The Guardianin mukaan kyseessä on epämääräinen termi monille sydänsairauksille, jotka aiheuttavat äkillisen sydänpysähdyksen ja kuoleman.