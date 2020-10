Nämä asiat voivat romahduttaa yrityksen maineen, paljastaa mainetutkimuksen tekijä

– Ponssehan ei ole niin tunnettu kuin monet muut yhtiöt mutta samalla se on hyvin merkityksellinen yhtiö Keski-Suomessa ja hoitaa asiakassuhteitaan erittäin hyvin. Ponsse on keskeinen toimija alueen elinvoimaisuudelle ja muodostaa useiden yritysten keskittymän, joka tuottaa teknologiaa maailmalle.

– Stockmann on ikonen toimija ja suomalaisilla on ollut kovat odotukset siitä, millainen se heidän mielikuvissaan on. Kun odotukset eivät ole toteutuneet, on syntynyt pettymyksiä. Maineessa on aina kyse siitä, mitkä odotukset ovat suhteessa toimijaan sekä siitä, toteutuvatko odotukset, Ruokolahti arvioi.