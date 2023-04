Näitkö tämän? Puhe Ben Bloodista kirvoitti erikoisen studiohetken – Tero Lehterä liimautui iholle: "Miltä se tuntuu?"

SM-liigan toisen finaaliottelun yhteydessä C Moren asiantuntijatiimi perkasi Pelicans-puolustaja Ben Bloodin panoksen joukkueensa menestyksen eteen. Blood sai perjantaina Tapparan kuluttamaan reilusti jäähypenkkiä, mutta lahtelaiset eivät päässeet hyödyntämään ylivoimiaan. Blood on ollut keväällä Pelicansin tärkeimpiä pelaajia. Jenkkipuolustajalla on taito hankkiutua vastustajan ihon alle. C Moren asiantuntija Tero Lehterä intoutui näyttämään käytännön esimerkin keinoin, mikä tekee Bloodista niin ärsyttävän vastustajan. Voit katsoa Lehterän tempauksen ja studion Blood-analyysin tässä jutussa olevalta videolta.