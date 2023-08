Näitkö tämän näköistä miestä Heinolassa heinäkuussa? Poliisi pyytää apuasi

Poliisi julkaisi kuvan mallinukesta miehen ruuminrakenne ja vaatetus huomioon ottaen. Mies on noin 40–60-vuotias, normaalivartaloinen ja hänellä on siilitukkaiset vaaleat hiukset sekä vaalea parransänki. Hänellä on ollut yllään musta lippalakki, tummat aurinkolasit, pitkähihainen Adidas-merkkinen urheilupaita, mustat tuulihousut ja mustat lenkkikengät.