Nainen kadonnut Espoossa – ilmoita havainnot hätänumeroon

Espoon Matinkylästä on kateissa 68-vuotias nainen. Katoamisesta on ilmoitettu poliisille noin kello 15. Nainen on noin 160 senttiä metriä pitkä. Hänellä on yllään Reiman tummansininen pitkä untuvatakki, harmaa päähine, jossa pikku lippa ja tupsu sekä ruskeat talvikengät.

Liikkuu jalkaisin tai julkisella liikenteellä Matinkylää laajemmalla alueella.