Näin Putin otettiin vastaan Serbiassa: Hävittäjät saattoivat, lentokentällä kunniakuja – kirkkokin nimettiin miehen mukaan

Putin laskeutui Belgradin lentokentälle torstaina. Venäjän Serbialle lahjoittamat MiG-29 -hävittäjät saattoivat Putinin lentokonetta, kertoo muun muassa The New York Times -lehti.

Turvallisuustoimet ovat BBC:n mukaan Belgrafdissa tiukat. Hävittäjien lisäksi 7 000 takaavat turvallisuutta. Asukkaita on kehotettu olla seuraamasta parvekkeiltaan Putinin automatkaa Belgradin läpi.

Turvallisuustoimet johtunevat maassa nähdyistä mielenosoituksista. Serbiassa on järjestetty viikkojen ajan mielenosoituksia Serbian presidenttiä vastaan, sillä hänen nähdään johtavan maata itsevaltaisella otteella.

Tukee Serbiaa



Ennen vierailua maassa nimettiin rakenteilla oleva kirkko Venäjän päämiehen mukaan "Putinin kirkoksi", kertoo The New York Times .

Serbia on ylläpitänyt läheisiä suhteita Serbiaan, vaikka maa hakeekin EU-jäsenyyttä. Serbia on kieltäytynyt liittymästä lännen Venäjän vastaisiin pakotteisiin Ukrainan tilanteen takia ja on vannonut pysyvänsä ulkona Natosta.