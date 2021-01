17-vuotias Otso katosi eilen Naantalissa: Poliisi pyytää nyt vihjeitä

Poliisin mukaan Setälä on nähty viimeksi eilen klo 12.30 kotonaan Mannerheimintiellä. Tämän jälkeen Setälän liikkeistä ei ole tietoa. Hän ei ole mennyt kouluun.

Setälällä on päällään farkut, tumman sininen untuvatakki, harmaa pipo, mustat lenkkarit ja harmaat sormikkaat. Mukanaan hänellä on sininen reppu, jossa on ruskeat kanttaukset.