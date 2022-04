Myyrän pudotus saa muut kisaajat häkeltymään: "Paska fiilis"

Myyrässä kilpailijat ratkovat nokkeluutta, näppäryyttä ja rohkeutta vaativia tehtäviä. Yksi kilpailijoista on kaksoisagentti eli Myyrä, jonka tehtävänä on sabotoida tehtäviä ja pitää rahapotti mahdollisimman pienenä – jäämättä kiinni kilpakumppaneilleen. Kanssakilpailijat yrittävät parhaansa mukaan päätellä, kuka heistä voisi olla tuo kapuloita rattaisiin pistävä alisuoriutuja – eli Myyrä !

Kanssakilpailijoiden tehtävänä on yrittää pitkin matkaa päätellä tai arvata, kuka myyrä on. Myyrän henkilöllisyyttä kysytään testeissä, joita kilpailijat tekevät pitkin kautta. Se, joka on kauimpana totuudesta veikkauksissaan, putoaa pois. Kisan ovat joutuneet jättämään jo Veeti Kallio ja Ilona Ylikorpi.