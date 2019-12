Myös sunnuntaita vietetään pakkassäässä suuressa osassa maata – Merellä tuulee lujaa ja ajokeli on kehno pohjoisimmassa Lapissa

Yön aikana lämpötila pyörii maan etelä- ja keskiosissa 4–11 pakkasasteen välillä, mutta päivää kohden sää lämpenee jokseenkin. Päivällä on pakkasta kahdesta seitsemään astetta. Länsirannikolla voidaan kuitenkin lähennellä jopa nollaa.

Maan etelä- ja keskiosissa on tänään selkeää tai puolipilvistä. Sen sijaan Itä- ja Etelä-Suomessa on ajoittain myös pilvisempää. Lumikuuroja on tiedossa maan lounaisrannikolla, ja vähäistä lumisadetta voidaan saada paikoin myös maan keski- ja kaakkoisosissa.