Mustameren viljasopimukselle lupailtiin varovaisesti jatkoa Sotshissa

Se, koska tämä mahdollisesti tapahtuu, jäi vielä avoimeksi. – Olemme valmiita harkitsemaan mahdollisuutta viljasopimuksen uudistamiseen. Tulemme tekemään niin heti sen jälkeen kun kaikki Venäjän maataloustuotteiden vientiä koskevat sopimukset on pantu täysin toimeen, Putin sanoi. Venäjän mukaan sille asetetut maksuliikennettä ja vakuutuksia koskevat rajoitukset ovat haitanneet Venäjän oman viljan ja lannoitteiden vientiä. Venäjä vetäytyi aiemmasta Turkin välityksellä neuvotellusta viljasopimuksesta heinäkuussa. Erdoganin mukaan Turkki on valmistellut uusia ehdotuksia yhdessä YK:n kanssa. Nämä ehdotukset voivat Erdoganin mukaan johtaa sopimukseen hyvin pian.

Erdogan puolusti alkuperäistä sopimusta

Mustanmeren viljasopimuksen kariutumisen jälkeen sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet uusista suunnitelmista toimittaa viljaa ja maataloustuotteita maailmanmarkkinoille.



Ukraina on jo lähettänyt neljä laivaa matkaan uuden merireitin kautta ja Venäjä puolestaan aikoo lähettää viljaa ilmaiseksi joihinkin Afrikan maihin. Venäjän tarkoituksena on myös lähettää viljaa jalostettavaksi Turkkiin yhdessä Qatarin kanssa tehdyn sopimuksen tiimoilta.



Putin sanoi Sotshin tiedotustilaisuudessa, että Venäjä on lähellä sopimusta ilmaisista viljatoimituksista kuuteen Afrikan maahan. Putinin mukaan toimitukset voisivat alkaa "lähiviikkoina".



Vaihtoehtoisista toimista huolimatta Erdogan puolusti alkuperäistä Mustanmeren viljasopimusta Sotshissa todeten, etteivät muut vaihtoehdot tarjoa yhtä kestävää ja pysyvää mallia maataloustuotteiden viennille.



Turkki on niin ikään toivonut, että viljasopimus voisi tarjota pohjan myös laajemmille neuvotteluille rauhasta Venäjän ja Ukrainan välillä.