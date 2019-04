MTV Uutiset tutustui Mantan lakkiin lähietäisyydeltä – näin se eroaa tyypillisestä valkolakista

Mantan lakki muistuttaa paljon tavanomaista ylioppilaslakkia, mutta siinä on myös tiettyjä eroja. Tänä vuonna lakitusvastuu osui Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.

Kyseinen lakki on tehty käsityönä Suomessa, ja se on hiukan tavallista suurempi. Halkaisijaltaan Mantan lakki on 30 senttimetriä eli noin 1,5 kertaa keskiverto-opiskelijan lakkia suurempi.