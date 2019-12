MTV saa uuden toimitusjohtajan – Johannes Leppänen nousee talon johtopaikalle: "Otan tehtävän vastaan ylpeänä"

42-vuotias Leppänen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Aiemmin Leppänen on toiminut johtotehtävissä MTV:llä sekä Viasat Suomessa ja Cdon-verkkokauppayhtiössä.

– Otan tehtävän vastaan ylpeänä, innoissaan ja sopivalla nöyryydellä varustettuna. MTV on todella hieno yhtiö, jolla on pitkä historia Suomen yhteiskunnassa, Leppänen kehuu.

Vuodesta 2016 Pöllölaaksossa työskennelleen Leppäsen mukaan television katselu on vahvasti muutoksessa.

– Yhä enemmän kulutuksesta siirtyy kuitenkin ajasta ja paikasta riippumattomiin suoratoistopalveluihin. Meidän tehtävämme on seurata kuluttajia ja tarjota sisältöä heille, kun se heille sopii.

"Olemme sitoutuneita uutisiin"

– Meillä on todella vahva uutisasema. Se on sekä liiketoiminnallinen kilpailuetu että todella vahva yhteiskunnallinen asema. Uskon sen, että meillä on uutiset, tekevän Suomesta paremman maan asua, Leppänen sanoo.