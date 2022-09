MTV:n kirjeenvaihtaja Lavrovin puheesta: "Mustaa maalataan oikein urakalla valkoiseksi"

YK:n yleiskokouksessa New Yorksisa puhetta on seurannut MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

– Venäjän hyökkäys on varjostanut koko viikkoa. Se on näkynyt diplomaattien tapaamisissa ja suurin osa maista on puheissaan tuominnut Venäjän toimet. Oikeastaan ainoa, joka on puheissaan tukenut Venäjää on Valko-Venäjä.