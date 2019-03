Britannian yritysmaailma pettyi parlamentin äänestykseen: "Sirkukselle on saatava loppu"

Maan teollisuusliiton CBI:n pääjohtaja Carolyn Fairbairn kirjoittaa Twitterissä, että liika on liikaa ja sirkukselle on saatava loppu. Britannian johtajien instituutin väliaikaisen johtajan Edwin Morganin mukaan poliitikot ovat jälleen kerran epäonnistuneet löytämään tien ulos umpikujasta. Hänen mukaansa politiikoista on tullut mestareita sanomaan, mitä he eivät halua, mutta kompromissihalua on vaikea nähdä.