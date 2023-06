MTV Ahvenanmaalla: Saarella odotetaan vilkasta matkailukesää – viime vuonna rikottiin ennätyksiä: "Mannersuomalaiset ovat löytäneet Ahvenanmaan kesähelmenä"

– Meillä on ollut ennätyskevät matkailun suhteen ja odotamme hyvää kesää. Vielä on heinäkuulle majoitusta tarjolla, mutta kovin kauan ei kannata odottaa, koska joka päivä tulee valtavasti varauksia, Visit Ålandin markkinointi- ja myyntipäällikkö Niko Micklin kertoo.

Koronan jälkeen Ahvenanmaalla olikin ennätyksellinen matkailuvuosi 2022. Viime vuonna Ahvenanmaan majoitusliikkeissä yövyttiin 447 000 kertaa, mikä on noin 100 000 enemmän kuin vuonna 2021 ja suurin määrä sitten 2010-luvun alun.

– Mannersuomalaiset ovat löytäneet Ahvenanmaan kesähelmenä. Jo pandemian aikana, kun tilanne koronan suhteen välillä helpotti, mannersuomalaisia tuli Ahvenanmaalle ja jopa useamman kerran samana kesänä. Oli hienoa nähdä, miten he innostuivat Ahvenanmaasta, Micklin iloitsee.

Työvoimaa tarvitaan

Kesä on Ahvenanmaan kirkkain pääsesonki matkailussa, mutta talvisinkin saarella järjestetään treenileirejä, joille saapuu urheiluryhmiä.

Suurin osa matkailijoista saapuu Ahvenanmaalle isoilla risteilylaivoilla. Turisteista valtaosa on mannersuomalaisia ja ruotsalaisia ja loput muita ulkomaalaisia.

Kesäisin Ahvenanmaalla on jopa pulaa erityisesti turismin parissa työskentelevistä henkilöistä. Saarelle tarvittaisiin esimerkiksi hotellityöntekijöitä, tarjoilijoita ja kokkeja.

– Varsinkin viime ja tänä vuonna on ollut haasteita saada riittävästi työntekijöitä matkailualalle. Matkailun osalta pitäisi puhua enemmän siitä, että Ahvenanmaalta löytyy hyvin kesätyöpaikkoja, Micklin sanoo.

– Kesällä on kova pula kaikenlaisista turismiin liittyvistä työntekijöistä. Ahvenanmaalla työttömyys on hyvin alhainen ja tänne tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä töihin. Talvisin tarvetta on erityisesti opettajista ja hoitohenkilökunnasta, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen Nina Fellman kertoo.