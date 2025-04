MT: Ravilegenda putosi Saimaan kanavaan, kuolleeksi luultu hevonen löytyi: "Ei naarmuakaan"

Ravilegenda Reijo Borgströmin karmea viikko sai onnellisen käänteen torstaina, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Borgström, 84, putosi tiistaina ajolenkillä B. Soraja -tamman kärryiltä vanhaan Saimaan kanavaan, jossa hän joutui odottamaan tunnin apua. Ohjastaja kertoo MT:lle uskoneensa, että hevonen sai sairauskohtauksen ja kaatui, ja ylös noustessaan Borgström putosi kärryiltä.

Borgström päätyi sairaalaan, mutta selvisi ilman suurempia vammoja. Hän pelkäsi kateisiin joutuneen hevosen päätyneen myös kanavaan ja kuolleen. Hevosta etsittiin aktiivisesti veneen ja jopa pelastuslaitoksen lennokin avulla pari päivää, kunnes se löytyi elossa ja hyväkuntoisena kanavan toiselta puolelta, MT kertoo.

– Sen on täytynyt uida kanavan poikki ja nousta ylös toiselta puolelta, missä nousu ei ole niin jyrkkä. Hevonen ei ollut puussa tai muualla kiinni, mutta jotenkin siltä oli matkan varrella lähteneet valjaat, kärryt ja suitset, Borgströmin tytär Heli Borgström kertoo MT:lle.

Ravilegendan tyttären mukaan hevonen löytyi, kun eläimen vilaukselta nähnyt lenkkeilijä otti yhteyttä. Heli Borgström kertoo, ettei hevosessa ei ole naarmuakaan, mutta se tutkitaan vielä klinikalla.

Reijo Borgström on voittanut ohjastajaurallaan muun muassa Kuninkuusravien kuningatarkilpailun kahdesti B. Helmiinalla, jonka pikkusisko B. Turolii on emä onnettomuuteen joutuneelle B. Soraja -tammalle. Tamman isä on puolestaan viisinkertainen ravikuningas Viesker.