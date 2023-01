Tuhoisa räjähdys moskeijassa Pakistanissa – ainakin 28 kuollut ja 150 loukkaantunut

Ainakin 28 ihmistä on kuollut räjähdyksessä moskeijassa Pakistanissa. Lisäksi räjähdyksessä on loukkaantunut ainakin 150 ihmistä. Peshawarissa sijaitsevan Lady Reading -sairaalan tiedottaja Mohammad Asimin mukaan osa loukkaantuneista on kriittisessä tilassa.