Moni sateenkaari-ihminen elää yhä ainakin osittain kaapissa

Hyvin moni suomalainen sateenkaari-ihminen elää ainakin osittain kaapissa eli salaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä muilta ihmisiltä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuminen on kuitenkin parantunut yhteiskunnassa 10–15 vuoden aikana, kerrotaan Sinuiksi ry:stä.



Positiivisen muutoksen taustalla vaikuttavat esimerkiksi lisääntyneet termit, joilla voidaan määritellä seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta. Sateenkaari-ihmisten on myös helpompi löytää oma viitekehyksensä ja vertaistukea.



Samaan aikaan transihmisiä koskeva vihapuhe on kuitenkin lisääntynyt. Yhdistyksen mukaan taustalla vaikuttaa esimerkiksi kevään 2023 translakikeskustelu.