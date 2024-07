MM-rallissa uskomaton sekaannus – Ott Tänak lähetti tulisen viestin johdolle: "Toivottavasti oli hyvää viiniä!"

– Tämä kuvastaa hyvin sitä, että miten turvallisissa käsissä olemme kilpailujohdon suhteen. He vetävät siellä hyvää illallista viinin kera käkättimeen, kun kameroista näkyy, että tie on tukittu ja auto on tulossa. Hienosti tehty kilpailujohto, pidätte meistä hienosti huolta! Tänak lähetti terveiset kilpailujohdolle, katsomalla suoraan kameraan päin.