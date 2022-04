MM-ottelijat Tyson Fury ja Dillian Whyte yllättivät median edessä

Panoksena on Furyn hallitsema WBC-liiton mestaruusvyö, kun tappioton Fury (31 voittoa, yksi ratkaisematon) ja Whyte (28 voittoa, kaksi tappiota) kohtaavat 94 000 katsojan edessä. Brittikaksikko tuntee toisensa entuudestaan, sillä he ovat sparranneet aiemmin yhdessä.

– Hän on hyvä ottelija. Hän on isokokoinen, vahva, kova, otteluvalmis ja hyvillä lyönneillä varustettu mies. Hän on tyrmännyt monia, Fury luetteli ja lisäsi, että Whyte on hyvin kokenut aiemman potkunyrkkeily- ja vapaaottelukokemuksensa ansiosta.