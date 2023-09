MM-kisoissa puhkesi skandaali – lajilegenda vertaili teurastukseen: "Kammottavia"

MM-kisoissa on käynnissä isäntämaa Ranskan opetus- ja kulttuuriministeriön projekti, jonka tavoitteena on opettaa lapsia muiden maiden kulttuureista. MM-turnauksessa on mukana yli 7000 lasta, jotka esittävät kansallislauluja. O'Driscollin mielestä ajatus on hyvä, mutta lapsikuorot eivät ole onnistuneet toistaiseksi tehtävässään.