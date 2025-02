MM-hiihdoissa viritellään suomalaisyllätystä – "Meillä on iskunpaikka"

Suomella on yllätysmahdollisuus toista kertaa MM-ohjelmassa olevassa yhdistetyn sekajoukkuekilpailussa.

Maastohiihtäjillä on tänään välipäivä Norjan Trondheimissa järjestettävissä pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuissa, mutta mäkihypyn ja yhdistetyn urheilijoita riittää tositoimissa.

Suomella on yllätysmahdollisuudet yhdistetyn sekajoukkuekilpailussa, jossa mukana ovat Heta Hirvonen, Minja Korhonen, Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

– Kaikilta on nähty sellaisia suorituksia, jotka riittävät pitkälle. Meillä on iskunpaikka. Joukkue on yllätysvalmis, Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma ennakoi STT:lle.

– Ei meitä pidetä mitaliehdokkaana ja voimme tulla kisaan paineitta. Joukkuekilpailut voivat olla yllätyksellisiä, millaiseen hurmokseen mikäkin joukkue pääsee.

Kuudetta sijaa parantamaan

Ilkka Herola avaa MM-kisat sekajoukkuekilpailussa.Lehtikuva

Sekajoukkuekilpailu on MM-ohjelmassa toista kertaa. Suomi sijoittui kuudenneksi kaksi vuotta sitten Slovenian Planicassa. Kolme neljästä suomalaisurheilijasta oli mukana jo tuolloin. Nyt Heta Hirvonen täyttää Alva Thorsin paikan.

Mäkiosuus hypätään normaalimäestä, jossa erot jäänevät kohtuullisen pieniksi. Päävalmentaja Kuisma kuvaili Trondheimin latua "lasten laduksi" eli vahvat hiihtäjät eivät ehdi helpolla ja lyhyellä reitillä kuroa umpeen mäessä syntyneitä eroja, kun heikommat hiihtäjät hyötyvät helposta ladusta.

– Jos jollain lailla pysyy mukana mäkiosuudella, on kisa hiihtopainotteinen, mutta ei eroja tehdä tuollaisella ladulla, kun miehet hiihtävät viiden ja naiset 2,5 kilometrin osuudet. Mielenkiintoinen letkajenkka tulee, Kuisma jutteli.